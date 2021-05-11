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В Украине появится новый университет. Он будет готовить специалистов по безопасности

Новина українською → Украина, Вторник 11 мая 2021 11:17
В Украине появится новый университет. Он будет готовить специалистов по безопасности Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание нового университета, который будет готовить специалистов по вопросам безопасности. По окончании обучения выпускники будут работать на государство.

Об этом он рассказал журналистам.

"Мы будем открывать новый мощный университет, в котором будут профессии, связанные с безопасностью. Этот университет презентуем. Будем отбирать лучших детей, давать высокие стипендии", - сказал глава государства.

Президент заверил, что в вуз будет мощный отбор преподавателей, не только украинцев.

"Все будут получать высокую зарплату. После университета выпускники должны будут работать на государство", - добавил Зеленский.

Напомним, президент также заявил, что ни украинская, ни российская стороны не готовы к полномасштабной войне. По его словам, если Россия пойдет на эскалацию, может начаться новая мировая война.

Так, в Украине заработал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте, который будет сотрудничать с Центром противодействия дезинформации при СНБО.

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