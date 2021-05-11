Зеленський сумнівається в потужній ескалації з боку РФ у вересні
Потужний ескалація напруженості з боку Російської Федерації навряд чи буде у вересні, як це вважають експерти. У той же час у разі вторгнення українські війська будуть битися до останнього.
Про це на прес-конференції на полях форуму "Україна 30" заявив президент Володимир Зеленський.
"Мені здається, що, незважаючи на експертні думки, які говорять про вересень (можливість нової ескалації з боку Росії, - ред.), я вважаю, такої потужної ескалації не може бути", - зазначив Зеленський.
Також йому поставили запитання, чи зможе Україна в разі вторгнення впоратися сама без допомоги іноземних партнерів.
"Будемо боротися до останнього", - додав президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що рівень ескалації знизився, тому ймовірність повномасштабного вторгнення з боку Росії звелася до мінімуму, і повномасштабної війни "точно не буде".
Він також анонсував, що найближчим часом в Україні з'явиться новий університет, який готуватиме фахівців з питань безпеки. Його випускники працюватимуть на державу.
"Ми будемо відкривати новий потужний університет, в якому будуть професії, пов'язані з безпекою. Цей університет презентуємо. Будемо відбирати кращих дітей, давати високі стипендії", - сказав Зеленський.