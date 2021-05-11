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Зеленський сумнівається в потужній ескалації з боку РФ у вересні

Новость на русском → Київ, Вівторок 11 травня 2021 11:26
Зеленський сумнівається в потужній ескалації з боку РФ у вересні Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Потужний ескалація напруженості з боку Російської Федерації навряд чи буде у вересні, як це вважають експерти. У той же час у разі вторгнення українські війська будуть битися до останнього.

Про це на прес-конференції на полях форуму "Україна 30" заявив президент Володимир Зеленський.

"Мені здається, що, незважаючи на експертні думки, які говорять про вересень (можливість нової ескалації з боку Росії, - ред.), я вважаю, такої потужної ескалації не може бути", - зазначив Зеленський.

Також йому поставили запитання, чи зможе Україна в разі вторгнення впоратися сама без допомоги іноземних партнерів.

"Будемо боротися до останнього", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що рівень ескалації знизився, тому ймовірність повномасштабного вторгнення з боку Росії звелася до мінімуму, і повномасштабної війни "точно не буде".

Він також анонсував, що найближчим часом в Україні з'явиться новий університет, який готуватиме фахівців з питань безпеки. Його випускники працюватимуть на державу.

"Ми будемо відкривати новий потужний університет, в якому будуть професії, пов'язані з безпекою. Цей університет презентуємо. Будемо відбирати кращих дітей, давати високі стипендії", - сказав Зеленський.

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