Зеленський сьогодні зустрінеться з Байденом у Японії
Джо Байден зустрінеться з Володимиром Зеленським у Японії, щоб підкреслити беззаперечну підтримку Сполучених Штатів Америки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У місті Хіросіма, в Японії з 19 по 21 травня проходить саміт країн "Великої сімки" у якому бере участь й український лідер.
"Ми очікуємо, що Байден матиме двосторонню зустріч із Зеленським трохи після 14:00 за місцевим часом", - сказав високопоставлений чиновник Білого дому.
Зустрічі Зеленського та Байдена під час війни
21 грудня 2022 року в рамках першої закордонної поїздки глави України з початку повномасштабної війни у Білому домі відбулася зустріч Зеленського із лідером США.
20 лютого 2023 року з неанонсованим візитом Джо Байден прибув у Київ. Це була перша поїздка американського лідера в Україну з початку його каденції.
Джерела видання Politico раніше повідомляли, що президент США збирається оголосити про новий пакет військової допомоги на суму 375 млн доларів після зустрічі з українським колегою на саміті G7.
Володимир Зеленський заявив, що після саміту країн "Великої сімки" в України буде ще більше можливостей для захисту від російської агресії.