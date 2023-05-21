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Зеленський сьогодні зустрінеться з Байденом у Японії

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Неділя 21 травня 2023 00:51
Зеленський сьогодні зустрінеться з Байденом у Японії Фото: Зеленський зустрінеться із Байденом 21 травня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Джо Байден зустрінеться з Володимиром Зеленським у Японії, щоб підкреслити беззаперечну підтримку Сполучених Штатів Америки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У місті Хіросіма, в Японії з 19 по 21 травня проходить саміт країн "Великої сімки" у якому бере участь й український лідер.

"Ми очікуємо, що Байден матиме двосторонню зустріч із Зеленським трохи після 14:00 за місцевим часом", - сказав високопоставлений чиновник Білого дому.

Зустрічі Зеленського та Байдена під час війни

21 грудня 2022 року в рамках першої закордонної поїздки глави України з початку повномасштабної війни у Білому домі відбулася зустріч Зеленського із лідером США.

20 лютого 2023 року з неанонсованим візитом Джо Байден прибув у Київ. Це була перша поїздка американського лідера в Україну з початку його каденції.

Джерела видання Politico раніше повідомляли, що президент США збирається оголосити про новий пакет військової допомоги на суму 375 млн доларів після зустрічі з українським колегою на саміті G7.

Володимир Зеленський заявив, що після саміту країн "Великої сімки" в України буде ще більше можливостей для захисту від російської агресії.

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