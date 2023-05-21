ua ru
Вс, 21 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский сегодня встретится с Байденом в Японии

Новина українською →
Воскресенье 21 мая 2023 00:51
Зеленский сегодня встретится с Байденом в Японии Фото: Зеленский встретится с Байденом 21 мая (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским в Японии, чтобы подчеркнуть безоговорочную поддержку Соединенных Штатов Америки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В городе Хиросима, в Японии с 19 по 21 мая проходит саммит стран "Большой семерки", в котором принимает участие и украинский лидер.

"Мы ожидаем, что у Байдена будет двусторонняя встреча с Зеленским немного после 14:00 по местному времени", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.

Встречи Зеленского и Байдена во время войны

21 декабря 2022 года в рамках первой заграничной поездки главы Украины с начала полномасштабной войны в Белом доме состоялась встреча Зеленского с лидером США.

20 февраля 2023 года с неанонсированным визитом Джо Байден прибыл в Киев. Это была первая поездка американского лидера в Украину с начала его каденции.

Источники издания Politico ранее сообщали, что президент США намерен объявить о новом пакете военной помощи на сумму 375 млн долларов после встречи с украинским коллегой на саммите G7.

Владимир Зеленский заявил, что после саммита стран "Большой семерки" у Украины будет еще больше возможностей по защите от российской агрессии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Джозеф Байден G7
NEWS
В Крыму произошел взрыв на аэродроме: поврежден военный вертолет
В Крыму произошел взрыв на аэродроме: поврежден военный вертолет
DAILY
Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов