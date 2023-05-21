Зеленский сегодня встретится с Байденом в Японии
Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским в Японии, чтобы подчеркнуть безоговорочную поддержку Соединенных Штатов Америки Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В городе Хиросима, в Японии с 19 по 21 мая проходит саммит стран "Большой семерки", в котором принимает участие и украинский лидер.
"Мы ожидаем, что у Байдена будет двусторонняя встреча с Зеленским немного после 14:00 по местному времени", - сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.
Встречи Зеленского и Байдена во время войны
21 декабря 2022 года в рамках первой заграничной поездки главы Украины с начала полномасштабной войны в Белом доме состоялась встреча Зеленского с лидером США.
20 февраля 2023 года с неанонсированным визитом Джо Байден прибыл в Киев. Это была первая поездка американского лидера в Украину с начала его каденции.
Источники издания Politico ранее сообщали, что президент США намерен объявить о новом пакете военной помощи на сумму 375 млн долларов после встречи с украинским коллегой на саммите G7.
Владимир Зеленский заявил, что после саммита стран "Большой семерки" у Украины будет еще больше возможностей по защите от российской агрессии.
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