Зеленський сьогодні відвідає Нідерланди: ЗМІ дізнались деталі візиту

Зазначається, що президент України отримає нагороду від імені всього українського народу. На церемонії також будуть присутні король Нідерландів Віллем-Олександр, принцеса Беатрікс та прем'єр-міністр Роб Єттен.

Після цього Зеленський проведе зустріч з Єттеном щодо початку спільного виробництва безпілотників та інших можливостей співпраці. Також президент України обговорить з королем підтримку з боку Нідерландів.

Що відомо про нагороду

"Чотири свободи" – це міжнародна нагорода, яка була заснована на честь чотирьох принципів свободи, проголошених президентом США Франкліном Д. Рузвельтом у 1941 році:

Свобода слова.

Свобода віросповідання.

Свобода від злиднів.

Свобода від страху.

Премію щороку вручають особам або організаціям, які зробили значний внесок у захист цих принципів. Раніше її лауреатами ставали Нельсон Мандела, Михайло Горбачов, Ангела Меркель та ін.

Кожна медаль супроводжується грошовим чеком. Традиційно лауреати спрямовують ці кошти на благодійність та гуманітарні проекти.