Зеленский сегодня посетит Нидерланды: СМИ узнали детали визита

Отмечается, что президент Украины получит награду от имени всего украинского народа. На церемонии также будут присутствовать король Нидерландов Виллем-Александр, принцесса Беатрикс и премьер-министр Роб Йеттен.

После этого Зеленский проведет встречу с Йеттеном относительно начала совместного производства беспилотников и других возможностей сотрудничества. Также президент Украины обсудит с королем поддержку со стороны Нидерландов.

Что известно о награде

"Четыре свободы" - это международная награда, которая была основана в честь четырех принципов свободы, провозглашенных президентом США Франклином Д. Рузвельтом в 1941 году:

Свобода слова.

Свобода вероисповедания.

Свобода от нищеты.

Свобода от страха.

Премию ежегодно вручают лицам или организациям, которые внесли значительный вклад в защиту этих принципов. Ранее ее лауреатами становились Нельсон Мандела, Михаил Горбачев, Ангела Меркель и др.

Каждая медаль сопровождается денежным чеком. Традиционно лауреаты направляют эти средства на благотворительность и гуманитарные проекты.