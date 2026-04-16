Зеленский сегодня посетит Нидерланды: СМИ узнали детали визита

02:37 16.04.2026 Чт
2 мин
Президент Украины получит важную награду
aimg Константин Широкун
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 16 апреля, прибудет в Нидерланды, а именно в город Мидделбург на вручение наград "Четыре свободы".

Отмечается, что президент Украины получит награду от имени всего украинского народа. На церемонии также будут присутствовать король Нидерландов Виллем-Александр, принцесса Беатрикс и премьер-министр Роб Йеттен.

После этого Зеленский проведет встречу с Йеттеном относительно начала совместного производства беспилотников и других возможностей сотрудничества. Также президент Украины обсудит с королем поддержку со стороны Нидерландов.

Что известно о награде

"Четыре свободы" - это международная награда, которая была основана в честь четырех принципов свободы, провозглашенных президентом США Франклином Д. Рузвельтом в 1941 году:

  • Свобода слова.
  • Свобода вероисповедания.
  • Свобода от нищеты.
  • Свобода от страха.

Премию ежегодно вручают лицам или организациям, которые внесли значительный вклад в защиту этих принципов. Ранее ее лауреатами становились Нельсон Мандела, Михаил Горбачев, Ангела Меркель и др.

Каждая медаль сопровождается денежным чеком. Традиционно лауреаты направляют эти средства на благотворительность и гуманитарные проекты.

Напомним, вчера, 15 апреля, министр юстиции и безопасности Нидерландов Дилан Эшильгез-Зегериус сообщила о выделении значительного финансирования на беспилотники для Вооруженных сил Украины.

