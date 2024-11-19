Зеленський сьогодні у Раді представить План стійкості України: що про нього відомо

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Головна тема звернення президента до Ради

19 листопада Володимир Зеленський звернеться із щорічним посланням до Верховної ради. Джерела РБК-Україна повідомили, що акцентом виступу буде План внутрішньої стійкості країни.

Про підготовку цього документу президент повідомив минулого тижня. Тоді ж стало відомо, що голова держави доручив розробити проєкт послання до ВР стосовно зовнішнього і внутрішнього становища України.

Варто зазначити, що востаннє Володимир Зеленський виступав із посланням до парламенту у грудні 2022. У своєму зверненні голова держави зосередився на викликах повномасштабної війни, говорив про важливість вступу України в ЄС, необхідність розвитку українського військово-промислового комплексу.

Що передбачає План стійкості

Президент України анонсував, що План стійкості складатиметься з 10 пунктів.

Вони стосуються питань у таких "внутрішніх" сферах, як фронт, оборонно-промисловий комплекс, енергетика, фінанси, регіональна політика, інформаційна сфера, культурний суверенітет, політика героїв тощо.

"Цими тижнями ми готуємо наш внутрішній План посилення України, внутрішньої стійкості, наших внутрішніх завдань для перемоги", - наголосив голова держави.

Після представлення у парламенті Плану "під кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом з усіма, хто готовий доповнювати раціональними ідеями, із бізнесом, ми підготуємо фактично базовий, доктринальний документ для України", зазначив Зеленський.

Відомо, що президент напередодні провів кілька нарад стосовно реалізації плану. Зокрема, обговорення стосувалося "фронтового" пункту та масштабування військово-промислового комплексу.

Також були опрацьовані питання: політики героїв щодо підтримки українських воїнів; культурного суверенітету, метою якого є "реальне, дієве об’єднання культурної спільноти в Україні".

Взаємопов'язаний із Планом перемоги

План внутрішньої стійкості передбачає кроки, які має виконати сама Україна, і він не є альтернативою Плану перемоги, що був презентований міжнародним партнерам.

"Поряд із Планом перемоги маємо опрацювати всі необхідні кроки України, які забезпечать нашій державі внутрішні результати", - наголошував Володимир Зеленський.

За словами президента, внутрішній план стійкості України у багатьох аспектах взаємоповʼязаний із Планом перемоги, який представлений партнерам і може бути реалізований саме ними.

Нагадаємо, у жовтні Володимир Зеленський оприлюднив у Верховній раді деталі Плану перемоги.

Документ складається з п'яти пунктів та кількох таємних доповнень, які відомі лише найближчим партнерам та не розголошуються.

Зокрема, план передбачає:

запрошення України до НАТО;

посилення оборони;

стримування РФ;

стратегічний економічний потенціал;

заміщення окремих контингентів армії США в Європі українськими військовими.

Більш докладно про План перемоги Зеленського йдеться в окремому матеріалі.

При підготовці використовувалися: заяви президента України Володимира Зеленського, публікації пресслужби ОП.