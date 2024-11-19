Зеленский сегодня в Раде представит План стойкости Украины: что о нем известно

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Главная тема обращения президента к Раде

19 ноября Владимир Зеленский обратится с ежегодным посланием к Верховной раде. Источники РБК-Украина сообщили, что акцентом выступления станет План внутренней стойкости страны.

О подготовке этого документа президент сообщил на прошлой неделе. Тогда же стало известно, что глава государства поручил разработать проект послания к ВР относительно внешнего и внутреннего положения Украины.

Стоит отметить, что последний раз Владимир Зеленский выступал с посланием к парламенту в декабре 2022. В своем обращении глава государства сосредоточился на вызовах полномасштабной войны, говорил о важности вступления Украины в ЕС, необходимости развития украинского военно-промышленного комплекса.

Что предполагает План стойкости

Президент Украины анонсировал, что План стойкости будет состоять из 10 пунктов.

Они касаются вопросов в таких "внутренних" сферах, как фронт, оборонно-промышленный комплекс, энергетика, финансы, региональная политика, информационная сфера, культурный суверенитет, политика героев и т.д.

"В эти недели мы готовим наш внутренний План усиления Украины, внутренней стойкости, наших внутренних задач для победы", - подчеркнул глава государства.

После представления в парламенте Плана "под каждый пункт вместе с украинской общественностью, вместе со всеми, кто готов дополнять рациональными идеями, с бизнесом, мы подготовим фактически базовый, доктринальный документ для Украины", отметил Зеленский.

Известно, что президент накануне провел несколько совещаний по реализации плана. В частности, обсуждение касалось "фронтового" пункта и масштабирования оборонно-промышленного комплекса.

Также были проработаны вопросы: политики героев по поддержке украинских воинов; культурного суверенитета, целью которого является "реальное, действенное объединение культурного сообщества в Украине".

Взаимосвязан с Планом победы

План внутренней стойкости предусматривает шаги, которые должна выполнить сама Украина, и он не является альтернативой Плану победы, презентованному международным партнерам.

"Наряду с Планом победы мы должны проработать все необходимые шаги Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты", - отмечал Владимир Зеленский.

По словам президента, внутренний план стойкости Украины во многих аспектах взаимосвязан с Планом победы, который представлен партнерам и может быть реализован именно ими.

Напомним, в октябре Владимир Зеленский обнародовал в Верховной раде детали Плана победы.

Документ состоит из пяти пунктов и нескольких тайных дополнений, которые известны только ближайшим партнерам и не разглашаются.

В частности, план предусматривает:

приглашение Украины в НАТО;

усиление обороны;

сдерживание РФ;

стратегический экономический потенциал;

замещение отдельных контингентов армии США в Европе украинскими военными.

Более подробно о Плане победы Зеленского говорится в отдельном материале.

При подготовке использовались: заявления президента Украины Владимира Зеленского, публикации пресс-службы ОП.