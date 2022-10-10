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Зеленський сьогодні проведе телефонну розмову з Байденом

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський збирається провести телефонну розмову з президентом США Джо Байденом на тлі сьогоднішніх масованих ракетних ударів росіян по Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

"Заплановані зараз у мене розмови з прем'єр-міністром Канади та президентом Сполучених Штатів, завтра - прем'єр-міністр Італії", - сказав він.

Окрім того, 10 жовтня говорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президетом Франції Еммануелем Макроном, еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані, президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, прем'єр-міністром Британії Ліз Трасс, генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Також Зеленський провів зустіч з послом США Бріджит Брінк.

Нагадаємо, США рішуче засудили сьогоднішні ракетні удари росіян по Україні. Байден заявив, що вони вкотре демонструють крайню жорстокість незаконної війни Путіна проти українського народу.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден