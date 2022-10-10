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Зеленский сегодня проведет телефонный разговор с Байденом

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести телефонный разговор с президентом США Джо Байденом на фоне сегодняшних массированных ракетных ударов россиян по Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Запланированы сейчас у меня разговоры с премьер-министром Канады и президентом Соединенных Штатов, завтра - премьер-министр Италии", - сказал он.

Кроме того, 10 октября говорил с канцлером Германии Олафом Шольцем, президетом Франции Эммануэлем Макроном, эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Британии Лиз Трасс и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Также Зеленский провел встречу с послом США Бриджит Бринк.

Напомним, США решительно осудили сегодняшние ракетные удары россиян по Украине. Байден заявил, что они еще раз демонстрируют крайнюю жестокость незаконной войны Путина против украинского народа.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден