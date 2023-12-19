Зеленський сьогодні дасть підсумкову прес-конференцію: що про неї відомо

Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе прес-конференцію. Зустріч з представниками ЗМІ буде присвячена цьогорічним підсумкам.

РБК-Україна нижче зібрало все, що відомо про велику прес-конференцію президента.

Коли відбудеться та яка тема

Про те, що глава держави проведе спілкування з журналістами стало відомо з анонсу на сайті Офісу президента. Там повідомили, що зустріч запланована на 19 грудня.

Щодо тематики, то судячи з назви вона стосуватиметься підсумків року.

"У вівторок, 19 грудня, відбудеться підсумкова пресконференція президента України Володимира Зеленського", - йдеться на сайті ОП.

При цьому час та місце проведення пресконференції не повідомляються з міркувань безпеки.

Акредитація ЗМІ

Представники медіа можуть акредитувати на підсумкову пресконференцію президента по одному кореспонденту, одному оператору й одному фотографу.

Зазначимо, що наразі акредитація для ЗМІ вже недоступна. Дедлайн подачі заявок минув ще вчора о 16:00.

Журналістам же повідомлять про час і місце проведення заходу в листі - підтвердженні акредитації.

Перша рекордна прес-конференція Зеленського

Нагадаємо, що перша велика прес-конференція президента Володимира Зеленського пройшла у жовтні 2019 року. Оскільки до цього часу глава держави брав участь лише у коротких брифінгах та спільних зі світовими лідерами заходах для преси.

Тоді пресконференція у Kyiv Food Market тривала знамениті 14 годин, що стало новим світовим рекордом за тривалістю. А на зустріч було запрошено близько 300 журналістів.

Якою була остання зустріч Зеленського зі ЗМІ

Додамо, що востаннє президент зустрічався з представниками медіа 6 червня, коли в нашій країні відзначають День журналіста. Вона зайняла всього півтори години та проходила в Маріїнському палаці за круглим столом. Запрошені на зустріч були всього лише 18 представників і лишень з українських ЗМІ.

Перед цим велику прес-конференцію Зеленського провели на річницю вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2023 року. Глава держави відповідав на питання у прямому ефірі близько 2,5 години, а на захід були акредитовані близько 320 журналістів зі 170 видань, серед яких були іноземні ЗМІ.

Детальніше про знакові прес-конференції українського лідера читайте в матеріалі РБК-Україна "Від фудкорту до метро. Як проходили прес-конференції Зеленського та про що казав президент".

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