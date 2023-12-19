Зеленский сегодня даст итоговую пресс-конференцию: что о ней известно

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет пресс-конференцию. Встреча с представителями СМИ будет посвящена итогам этого года.

РБК-Украина ниже собрало все, что известно о большой пресс-конференции президента.

Когда состоится и какая тема

О том, что глава государства проведет общение с журналистами, стало известно из анонса на сайте Офиса президента. Там сообщили, что встреча намечена на 19 декабря.

Что касается тематики, то, судя по названию, она будет касаться итогов года.

"Во вторник, 19 декабря, состоится итоговая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского", - говорится на сайте ОП.

При этом время и место проведения пресс-конференции не сообщаются из соображений безопасности.

Аккредитация СМИ

Представители медиа могут аккредитовать на итоговую пресс-конференцию президента по одному корреспонденту, одному оператору и одному фотографу.

Отметим, что аккредитация для СМИ уже недоступна. Дедлайн подачи заявок прошел еще вчера в 16:00.

Журналистам же сообщат о времени и месте проведения мероприятия в письме - подтверждении аккредитации.

Первая рекордная пресс-конференция Зеленского

Первая большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского прошла в октябре 2019 года. Поскольку до этого времени глава государства принимал участие только в коротких брифингах и совместных с мировыми лидерами мероприятиях для прессы.

Тогда пресс-конференция в Kyiv Food Market длилась знаменитые 14 часов, что стало новым мировым рекордом по продолжительности. А на встречу было приглашено около 300 журналистов.

Какова была последняя встреча Зеленского со СМИ

В последний раз президент встречался с представителями медиа 6 июня, когда в нашей стране отмечают День журналиста. Она заняла всего полтора часа и проходила в Мариинском дворце за круглым столом. Приглашены на встречу были всего 18 представителей и только из украинских СМИ.

Перед этим большую пресс-конференцию Зеленского провели в годовщину вторжения России в Украину 24 февраля 2023 года. Глава государства отвечал на вопросы в прямом эфире около 2,5 часа, а на мероприятие было аккредитовано около 320 журналистов из 170 изданий, среди которых были иностранные СМИ.

Подробнее о знаковых пресс-конференциях украинского лидера читайте в материале РБК-Украина "От фудкорта до метро. Как проходили пресс-конференции Зеленского и о чем говорил президент".

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