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Зеленський: сьогодні був один з найбільших ударів по Києву

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 10 червня Росія вдалась до одного з найбільших обстрілів проти Києва. Також від атак постраждали Одеса, Чернігівська та Дніпропетровська області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

Як відзначив президент, ворожі атаки гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів Америки (США) та інших країн світу примусити Росію до миру. 

Загалом, за словами Зеленського, терористи застосували: 

  • 315 дронів, з яких 250 - ударні типу "Шахед"; 
  • сім ракет, з яких дві -  балістика північнокорейського виробництва.
 

Фото: наслідки обстрілу України (t.me/V_Zelenskiy_official)

Внаслідок обстрілу були пошкоджені звичайні будинки та міська інфраструктура. В Одесі терористи пошкодили пологовий будинок. 

Наразі відомо про 13 постраждалих. На жаль, є й загиблі. 

"Важливо, щоб відповіддю на цей та інші подібні російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії. Дії Америки, яка має силу, щоб примусити Росію до миру. Дії Європи, яка не має альтернативи тому, щоб бути сильною. Дії інших у світі, хто закликав до дипломатії та припинення війни й кого Росія проігнорувала. Потрібен жорсткий тиск заради миру", - додав президент. 

 

Фото: наслідки обстрілу України (t.me/V_Zelenskiy_official)

Обстріл України з боку Росії

Російські терористи систематично атакують територію України, використовуючи різні типи озброєння - зокрема ракети, артилерію, керовані авіабомби (КАБи) та ударні дрони. Під прицілом часто опиняються саме об’єкти цивільної інфраструктури: житлові будинки, лікарні, енергетичні й транспортні мережі.

Найінтенсивніше ворог застосовує дрони, які запускає майже щоночі, завдаючи масованих ударів по багатьох регіонах.

Детальніше про наслідки сьогоднішнього обстрілу Києва - у матеріалі РБК-Україна. Зокрема під удар також потрапила Одеса та Одеська область.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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