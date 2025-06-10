Зеленский: сегодня был один из самых больших ударов по Киеву

Обстрел Украины со стороны России

Российские террористы систематически атакуют территорию Украины, используя различные типы вооружения - в частности ракеты, артиллерию, управляемые авиабомбы (УАБы) и ударные дроны. Под прицелом часто оказываются именно объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома, больницы, энергетические и транспортные сети.

Наиболее интенсивно враг применяет дроны, которые запускает почти каждую ночь, нанося массированные удары по многим регионам.

Подробнее о последствиях сегодняшнего обстрела Киева - в материале РБК-Украина. В частности под удар также попала Одесса и Одесская область.

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