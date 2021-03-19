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Зеленский согласовал санкции против российских банков

Новина українською → Украина, Пятница 19 марта 2021 22:52
Зеленский согласовал санкции против российских банков Фото: СБЕРБАНК (profinance.ru)
Автор: Даша Харченко

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к ряду юридических лиц. Речь идет о российских банках "СБЕРБАНК" и "Проминвестбанк".

Об этом говорится в на сайте президента.

Санкции введены на три года против акционерного общества "СБЕРБАНК" и публичного акционерного общества "Проминвестбанк".

Напомним, по данным НБУ, два дочерних банка российских государственных банков - "Проминвестбанк" и "Сбербанк" - не оказывают существенного влияния на финансовый рынок в Украине.

Российский Сбербанк пытается продать свой дочерний банк в Украине. Однако Национальный банк Украины не дает согласия на продажу, поскольку процедура происходит с нарушением законодательства.

Напомним, в декабре 2018 года НБУ принял решение наложить штраф на АО "Сбербанк" в размере 94,7 млн грн за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд грн.

Ранее сегодня сообщалось, что Совет нацбезопасности и обороны на сегодняшнем заседании принял новый пакет санкций против бывших высокопоставленных чиновников и правоохранителей-предателей. Санкции ввели, в частности, против президента беглеца Виктора Януковича и олигарха Сергея Курченко.

Добавим, в начале марта Украина наложила санкции на экс-министра внутренних дел и экс-главу СБУ. Под санкции попала еще ряд военных, которые предали Украину.

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