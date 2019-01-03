НБУ применил к АО "Сбербанк" штраф в размере 94,7 миллионов гривен

Фото: НБУ (из открытых источников)

Национальный банк в декабре применил к пяти банкам меры воздействия

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре 2018 года применил к АО "Сбербанк" штраф в размере 94 737 499,80 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ.

Как указано, штраф наложен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму свыше 3 млрд грн, которая заключалась, в частности, в продолжении проведения финансовых операций выдачи со счетов клиентов – юридических лиц наличных средств, которые содержат признаки таких, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства, после применения НБУ мер воздействия за подобные финансовые операции в предыдущие годы, а также в проведении финансовых операций, которые заключались в расчетах платежными картами за границей в заведениях, которые проводят азартные игры

Кроме того, в АО "СБЕРБАНК" применили письменное предостережение за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, ненадлежащее выявление и изучение публичных деятелей, несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу, нарушение порядка остановки финансовых операций, а также за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Национальный банк в декабре применил меры воздействия за нарушения законодательства в сфере финмониторинга к: АО "Райффайзен Банк Аваль", ПАО "Первый Украинский Международный банк",ПАО "КБ "ГЛОБУС", Ао "Банк Фамильный".

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины наложил штраф на иностранную компанию, которая получила существенное участие в одном из украинских банков без согласования НБУ.