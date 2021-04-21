Зеленский согласовал решение СНБО о результатах осмотра "оборонки"

Так, СНБО утвердил отчет Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины о результатах проведения осмотра оборонно-промышленного комплекса. Он был также предварительно одобрен Кабинетом министров.

"Кабинету министров Украины внести в двухнедельный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины, подготовленную с учетом результатов проведения осмотра оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО.