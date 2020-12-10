Стратегию развития ОПК необходимо разработать в сжатые сроки, - Данилов

Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил о необходимости разработки в максимально сжатые сроки стратегии развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Изменения работы ОПК и трансформация концерна "Укроборонпром" являются приоритетными, которые поставил президент.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

По словам Данилова, разработка стратегии развития ОПК предусмотрена Стратегией национальной безопасности Украины.

"Единая согласованная позиция по трансформации концерна должна стать частью стратегии. Нам надо работать максимально быстро, привлекать к этой работе ученых и представителей частного сектора, профильного парламентского комитета. Это сотрудничество в интересах государства", - заявил секретарь СНБО.

Он отметил, что во время трансформации "Укроборонпрома" необходимо сосредоточить усилия на обеспечении Вооруженных сил Украины современной высококачественной продукцией украинского производства, развитии науки и современных технологий, а также сохранение интеллектуальной собственности предприятий концерна.

Напомним, 14 сентября президент Владимир Зеленский утвердил Стратегию нацбезопасности Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что Данилов недоволен выполнением указов президента по реформированию ОПК.

Отметим, "Укроборонпром" планируют ликвидировать в следующем году. Вчера Кабмин согласовал передачу 18 предприятий концерна на приватизацию.