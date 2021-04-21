Зеленський погодив рішення РНБО про результати огляду "оборонки"

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу". Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Відповідний документ оприлюднений на сайті президента.
Так, РНБО затвердила звіт Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу. Він був також попередньо схвалений Кабінетом міністрів.
"Кабінету міністрів України внести у двотижневий строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України, підготовлену з урахуванням результатів проведення огляду оборонно-промислового комплексу", - йдеться в повідомленні.
Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.
Раніше віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявляв, що ситуація з оборонно-промисловим комплексом в Україні невтішна. Багато оборонно-промислові підприємства мають мільйонні заборгованості.
Також на початку грудня 2020 року секретар РНБО України Олексій Данілов заявив про необхідність розробки стратегії розвитку ОПК. Це необхідно зробити в стислі терміни.