RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський погодив рішення РНБО про результати огляду "оборонки"

Автор: Даша Харченко

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу". Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Відповідний документ оприлюднений на сайті президента.

Так, РНБО затвердила звіт Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу. Він був також попередньо схвалений Кабінетом міністрів.

"Кабінету міністрів України внести у двотижневий строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України, підготовлену з урахуванням результатів проведення огляду оборонно-промислового комплексу", - йдеться в повідомленні.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.

Раніше віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявляв, що ситуація з оборонно-промисловим комплексом в Україні невтішна. Багато оборонно-промислові підприємства мають мільйонні заборгованості.

Також на початку грудня 2020 року секретар РНБО України Олексій Данілов заявив про необхідність розробки стратегії розвитку ОПК. Це необхідно зробити в стислі терміни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийРНБО
Читайте також
Валютні кредити українців перевели в гривню. Зеленський підписав закон
Прогноз погоди