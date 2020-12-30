В Украине ситуация с оборонно-промышленным комплексом неутешительная, - Уруский

Фото: Олег Уруский (РБК-Украина)

Ситуацию с оборонно-промышленным комплексом в Украине неутешительная. Многие оборонно-промышленные предприятия имеют миллионные задолженности.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Он отметил, что Минстратегпром фактически начало свою работу в сентябре, после утверждения положения о министерстве. За этот период министерству удалось сделать выводы о состоянии ОПК в Украине.

"Вынужден откровенно сказать, что они, к сожалению, неутешительные. Целый ряд предприятий имеют миллионные задолженности по зарплате, и эту ситуацию нужно менять немедленно", - отметил Уруский.

По его словам, необходимость в реформировании ОПК существует в Украине уже давно.

"В этом году мы четко и понятно определили стратегию будущего построения украинского ОПК, которая предусматривает создание государственных холдинговых компаний "Оборонительные системы Украины" и "Аэрокосмические системы Украины". В них войдут шесть и три холдинговые компании соответственно, а окончательное утверждение подобной структуры - за высшим руководством Украины", - добавил Уруский.

Напомним, в начале декабря секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о необходимости разработки стратегии развития ОПК. Это необходимо сделать в сжатые сроки.

Также РБК-Украина писало, что в рамках реформы ОПК будет ликвидирован "Укроборонпром". Ликвидация холдинга ожидается к концу июня 2021 года.