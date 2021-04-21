Зеленский согласовал решение СНБО о результатах осмотра "оборонки"
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года "О результатах проведения осмотра оборонно-промышленного комплекса". Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Соответствующий документ обнародован на сайте президента.
Так, СНБО утвердил отчет Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины о результатах проведения осмотра оборонно-промышленного комплекса. Он был также предварительно одобрен Кабинетом министров.
"Кабинету министров Украины внести в двухнедельный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины, подготовленную с учетом результатов проведения осмотра оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.
Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО.
Ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявлял, что ситуация с оборонно-промышленным комплексом в Украине неутешительна. Многие оборонно-промышленные предприятия имеют миллионные задолженности.
Также в начале декабря 2020 года секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о необходимости разработки стратегии развития ОПК. Это необходимо сделать в сжатые сроки.