Зеленський погодив рішення РНБО про результати огляду "оборонки"

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу". Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Так, РНБО затвердила звіт Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу. Він був також попередньо схвалений Кабінетом міністрів.

"Кабінету міністрів України внести у двотижневий строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України, підготовлену з урахуванням результатів проведення огляду оборонно-промислового комплексу", - йдеться в повідомленні.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.