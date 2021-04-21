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Зеленський погодив рішення РНБО про результати огляду "оборонки"

Новость на русском → Україна, Середа 21 квітня 2021 23:35
Зеленський погодив рішення РНБО про результати огляду "оборонки" Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач,РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 квітня 2021 року "Про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу". Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Відповідний документ оприлюднений на сайті президента.

Так, РНБО затвердила звіт Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України про результати проведення огляду оборонно-промислового комплексу. Він був також попередньо схвалений Кабінетом міністрів.

"Кабінету міністрів України внести у двотижневий строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України, підготовлену з урахуванням результатів проведення огляду оборонно-промислового комплексу", - йдеться в повідомленні.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.

Раніше віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявляв, що ситуація з оборонно-промисловим комплексом в Україні невтішна. Багато оборонно-промислові підприємства мають мільйонні заборгованості.

Також на початку грудня 2020 року секретар РНБО України Олексій Данілов заявив про необхідність розробки стратегії розвитку ОПК. Це необхідно зробити в стислі терміни.

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