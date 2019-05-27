Зеленский совершил первую рабочую поездку на передовую

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Зеленский пообщался с бойцами

Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу АП.

Зеленский пообщался с бойцами относительно бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений.

"В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности в посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника - за 400 метров", - говорится в сообщении.

В частности, в АП добавили, что Зеленский отметил необходимость улучшения бытовых условий военных.

"Условия для военных, которые защищают Украину, должны быть нормальными", - сказал он.

В пресс-службе ООС отметили, что командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский доложил Зеленскому, что ситуация в районе проведения операции объединенных сил - контролируемая. Об этом он доложил во время совещания, состоявшегося с участием начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Руслана Хомчака и представителей силовых структур, привлеченных к участию в операции.

Напомним, ранее Зеленский с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили нормандский формат. Они обсудили реализацию Минских соглашений и двустороннее сотрудничество между Германией и Украиной, а также внутренние события в Украине, включая ситуацию на Донбассе. Зеленский и Меркель подчеркнули необходимость полной реализации Минских договоренностей и заинтересованности в продолжении тесного сотрудничества в нормандском формате.