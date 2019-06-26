Зеленський погодив порядок застосування ЗСУ

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський наголосив на необхідності підвищення інтенсивності впровадження заходів оборонної реформи

Президент України Володимир Зеленський 26 червня розглянув та узгодив документи, якими встановлено порядок застосування Збройних сил України та інших складових сил оборони. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Зазначається, що документи, які узгодив Зеленський, визначають стратегічні цілі, завдання, склад Збройних сил, інших складових сил оборони, які залучаються до оборони держави, їхню потребу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, матеріально-технічних засобах, фінансових та інших ресурсах, необхідних для виконання завдань.

Зокрема, в АП повідомили, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак доповів про стан справ у Збройних силах України. У свою чергу, Зеленський зазначив, що у зоні проведення ООС необхідно забезпечити належні умови життєдіяльності особового складу всіх складових сектору безпеки та оборони, що беруть участь в операції.

Президент додав, що необхідно вжити заходів, спрямованих на недопущення виникнення на арсеналах, базах та складах надзвичайних ситуацій. Насамперед ідеться про запобігання диверсіям і терактам.

Нагадаємо, 27 травня Володимир Зеленський здійснив першу робочу поїздку в Луганську область, де оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті. Тоді Зеленський відзначив необхідність покращення побутових умов військових.