Зеленский согласился на встречу с отцом Гандзюк

Отец общественной активистки Екатерины Гандзюк - Виктор Гандзюк - попросил о закрытой встрече с президентом Владимиром Зеленским и глава государства согласился. Свое заявление Гандзюк написал на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на следующий день после публикации просьбы Зеленский согласился на встречу с Гандзюк, ответив ему в комментариях.

"Здравствуйте. Давайте встретимся в АП. С вами соединиться Мария (пресс-секретарь Зеленского, - ред.)", - написал президент.

В своем обращении отец активистки писал, что результаты расследования убийства его дочери неудовлетворительные.

"Исполнители получили смешные приговоры, как за кражу велосипеда. Организатор заграницей, да еще не в международном розыске. Заказчики на свободе, один управляет областью, другие, говорят, собираются в парламент... Я хочу встретиться с президентом вместе с теми, кто все время не дает забыть об убийстве Кати. Не для пиара. Нам нужна встреча без камер и журналистов. У нас есть очень важный разговор и у нас всего одна цель - наказать виновных в убийстве", - написал он.

Напомним, Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня вынес приговоры по делу убийства активистки из Херсона Екатерины Гандзюк. Суд приговорил Сергея Торбина к шести годам и шести месяцам тюрьмы, Никите Грабчуку суд дал шесть лет тюрьмы, Владимиру Васяновичу и Вячеславу Вишневскому - четыре года, Виктору Горбунову - три года. Накануне все обвиняемые в убийстве признали свою вину.

Отметим, 31 июля 2018 года в Херсоне утром неизвестный облил кислотой управляющую делами исполкома городского совета и общественную деятельницу Херсона Екатерину Гандзюк. Гандзюк госпитализировали. Общественная активистка умерла 4 ноября в результате совокупности недостаточности функциональных систем организма, развившейся в результате обширных химических ожогов тела.