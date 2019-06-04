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В покушении на Гандзюк все 5 обвиняемых признали вину

Новости » Общество    04.06.2019 - 02:47
В покушении на Гандзюк все 5 обвиняемых признали вину
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Суд отправился в совещательную комнату до 6 июня для подготовки к оглашению приговора

В деле убийства общественного активиста и советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк все обвиняемые визнли свою вину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В частности, отмечается, что все пятеро обвиняемых в совершении покушения на Гандзюк пошли на сделку со следствием о признании вины. Об этом было заявлено в понедельник, 3 июня, во время рассмотрения дела на заседании в Покровском райсуде Днепропетровской области.

Как отметила сторона обвинения, подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Сергей Торбин на заказ лиц, имена которых не назывались, склонил других обвиняемых в участии в покушении. Это Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Виктор Горбунов,

"Все пятеро обвиняемых на вопрос судьи Елены Черной ответили, что признают свою вину и подтверждают свое согласие на заключение сделки со следствием. Их защитники также отметили, что соглашения отвечают действующему законодательству", - говорится в сообщении.

Обвинение обратилось к суду с просьбой приговорить обвиняемых к следующим срокам лишения свободы: Торбин до 6,5 лет, Грабчука - до 6 лет, Вишневского и Васяновича - до 4 лет, Горбунова - к 3 годам.

"Суд удалился в совещательную комнату для принятия приговора. Следующее заседание запланировано на 6 июня", - указано в сообщении.

Напомним, организатор нападения на активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбін признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.

В заседании Покровского районного суда Днепропетровской области приняли участие двое прокуроров, потерпевший - отец погибшей Виктор Гандзюк, его представитель, обвиняемые в организованном нападении Никита Грабчук, Владимир Васянович, В'вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин и четверо их адвокатов, а также адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера

Добавим, недавно в Шевченковском районном суде города Киева пом'якшили меру пресечения подозреваемому в заказе нападения на Гандзюк главе Херсонской областной рады Владиславу Мангеру. Председательствующая судья Татьяна Притула принял решение продлить меру пресечения Мангеру до 1 июля. Однако, позволила Мангеру пересуваться в пределах Херсонской области без разрешения следствия.

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Новости Украины преступленияЕкатерина Гандзюк
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