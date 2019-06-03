Организатор нападения на Гандзюк признал себя виновным

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Торбин пошел на сделку со следствием

Организатор нападения на активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием. Об этом сообщает "Укринформ".

В заседании Покровского районного суда Днепропетровской области приняли участие двое прокуроров, потерпевший - отец погибшей Виктор Гандзюк, его представитель, обвиняемые в организованном нападении Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин и четверо их адвокатов, а также адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Торбин признал себя виновным по ч. 4,5 ст.27, ч.2 ст.28 и ч.2.ст.121 Уголовного кодекса Украины и согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы согласно ст. 69 УПК Украины.

Напомним, Покровский районный суд Днепропетровской области сегодня начал рассмотрение дела в отношении обвиняемых в совершении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть активистки Екатерины Гандзюк.

23 мая состоялось одно из последних заседаний Временной следственной комиссии Верховной рады для расследования сведений относительно нападения на Екатерину Гандзюк. Генеральный прокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков его проигнорировали.