Зеленский снова собрал Ставку: поручил взять освобожденную границу под охрану

Президент поручил Государственной пограничной службе обеспечить охрану госграницы на освобожденных от российских захватчиков территориях.

Также были заслушаны доклады командующих войск оперативных направлений об активных действиях сил обороны по освобождению Украины от оккупантов.

На заседании был рассмотрен проект бюджета сектора безопасности и обороны на 2023 год. Зеленский отметил, что общая сумма оборонного бюджета предварительно составляет более 1 трлн гривен.

В заседании Ставки приняли участие: министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Нацгвардии Юрий Лебедь, в. и. о. главы СБУ Василий Малюк, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, секретарь СНБО Алексей Данилов и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец.

В формате видеосвязи к заседанию присоединились: командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, командующий войск ОК "Запад" Сергей Литвинов и командующий войск ОК "Юг" Андрей Ковальчук.