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Зеленський збирає РНБО: оголошено головні теми, серед них Донбас

Новость на русском → Київ, Четвер 15 квітня 2021 11:10
Зеленський збирає РНБО: оголошено головні теми, серед них Донбас Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні під головуванням президента України Володимира Зеленського відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони. Обговорять, зокрема, загострення на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

В ОП назвали головні теми засідання:

  • ситуація на Донбасі (буде розглянуте в таємному режимі);
  • другий розширений пакет персональних санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем;
  • кібербезпека.

Окремо, в розділі "Різне", будуть винесені на розгляд членів колегіального органу спеціальні питання від президента.

У Зеленського зазначили, що по Донбасу держава цілком розуміє всі наявні ризики та прораховує будь-які варіанти розвитку подій.

Також окрім спеціалізованих антиконтрабандних рішень, на засіданні будуть обговорені більш широкі питання, що стосуються економічної безпеки держави.

Офіс Президента інформуватиме суспільство щодо результатів засідання на офіційному сайті.

Зазначимо, з початку квітня на Донбасі загострилась ситуація. Крім того, Росія почала стягувати війська до українських кордонів.

Нагадаємо, Кабмін затвердив ще одну стратегію щодо стандартів НАТО. І передав її до РНБО.

Раніше президент України Володимир Зеленський натякнув НАТО щодо надання Києву Плану дій щодо членства в альянсі.

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