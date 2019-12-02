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Зеленский: политики хайпуют на фейках о нормандской встрече

Новости » Политика     02.12.2019 - 16:43
Зеленский: политики хайпуют на фейках о нормандской встрече
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский просит украинцев не верить таким фейкам

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что оппозиционные политики хайпуют на фейках о саммите "нормандской четверки", который пройдет 9 декабря в Париже. Об этом он заявил в своем видеообращении.

В частности, он призвал украинцев не обращать внимания на политиков, которые "как политики уже умерли, а как люди не рождались совсем никогда".

"Я хочу чтобы вы не обращали внимание на фейки, на их лозунги, потому что они уже никому не нужны. Они играют только на эмоциях украинцев. О них никто не помнит и единственная возможность - поймать хайп. Но это не та тема, на которой ловят хайп. Эти политики не имеют возможности закончить войну, вернуть людей, не имеют доверия людей, не имеют никакого политического рейтинга", - отметил Зеленский.

По его словам, "никакой зрады не было и не может быть".

"Не верьте никому, войной никто не хочет идти, мы не можем себе позволить терять людей, только дипломатия.. Мы начинаем подготовку к встрече в формате "нормандской четверки". Встреча - это уже победа для нас. Это возможность, которая появилась после 3 лет тишины дипломатии, но реальной войны на фронте. Возможность начать диалог, который может привести к возвращению наших граждан", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что ему хочется действительно прекратить огонь и "дать возможность закончиться войне".

"Важно решить вопрос с возвратом наших территорий… как жить вместе. Как мы можем вернуть территории и быть одной Украиной. Сейчас мы над этим работаем", - подчеркнул президент.

Напомним, до этого Зеленский объяснил необходимость диалога с президентом России Владимиром Путиным, сравнив отсутствие такого диалога с бегом на месте.

Отметим, ранее Зеленский также заявил, что США могут помочь Киеву в возвращении Крыма.

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