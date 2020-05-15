Зеленский снял санкции с шести организаторов "выборов" на Донбассе

Также из-под санкций был выведен российский бизнесмен
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 14 мая, подписал указ №184/2020 о решении СНБО относительно применения, отмены и внесения изменений в санкции. Этим указом были отменены санкции с некоторых организаторов так называемых "выборов" на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Согласно решению СНБО от 14 мая 2020 года, которое было введено в действие президентским указом, из санкционного списка от 19 марта 2019 года №82 были исключены позиции 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 в приложении №1 и позиция 195 в приложении №2.
Так, согласно указу президента от 19 марта 2019 года №82, указанные в приложение №1 позиции это:
Также из санкционного списка были исключены известный российский бизнесмен Алексей Федорович, а также ООО Научно-производственное объединение "Изолятор" в оккупированном Донецке.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский продлил действие санкций в отношении российских социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники" и других российских сервисов, а также программного обеспечения. Контроль за выполнением был возложен на СНБО.
Автор: Дмитро Левицький