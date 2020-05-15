Зеленский снял санкции с шести организаторов "выборов" на Донбассе

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Также из-под санкций был выведен российский бизнесмен

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 14 мая, подписал указ №184/2020 о решении СНБО относительно применения, отмены и внесения изменений в санкции. Этим указом были отменены санкции с некоторых организаторов так называемых "выборов" на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно решению СНБО от 14 мая 2020 года, которое было введено в действие президентским указом, из санкционного списка от 19 марта 2019 года №82 были исключены позиции 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 в приложении №1 и позиция 195 в приложении №2.

Так, согласно указу президента от 19 марта 2019 года №82, указанные в приложение №1 позиции это:

Алессандра Муссолини - гражданка Италии, была наблюдателем за так называемыми "выборами" в ОРДЛО;

- гражданка Италии, была наблюдателем за так называемыми "выборами" в ОРДЛО; Свешникова Валентина - жительница Алчевска, была секретарем "участковой избирательной комиссии № 13";

Валентина - жительница Алчевска, была секретарем "участковой избирательной комиссии № 13"; Лобода Татьяна - жительница Донецка, была председателем "территориальной избирательной комиссии № 141";

Татьяна - жительница Донецка, была председателем "территориальной избирательной комиссии № 141"; Бороздина Галина - уроженка Житомирской области, была председателем "территориальной избирательной комиссии № 212";

Галина - уроженка Житомирской области, была председателем "территориальной избирательной комиссии № 212"; Гурьева Елена - бывшая жительница Харьковской области, была председателем "территориальной избирательной комиссии №247";

Елена - бывшая жительница Харьковской области, была председателем "территориальной избирательной комиссии №247"; Чеботарева Наталья - жительница Донецка, была председателем "участковой избирательной комиссии № 71".

Также из санкционного списка были исключены известный российский бизнесмен Алексей Федорович, а также ООО Научно-производственное объединение "Изолятор" в оккупированном Донецке.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский продлил действие санкций в отношении российских социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники" и других российских сервисов, а также программного обеспечения. Контроль за выполнением был возложен на СНБО.

Автор: Дмитро Левицький