Зеленський зняв санкції з шести організаторів "виборів" на Донбасі

Також з-під санкцій був виведений російський бізнесмен
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 14 травня, підписав указ №184/2020 про рішення РНБО щодо застосування, скасування і внесення змін до санкцій. Цим указом було скасовано санкції з деяких організаторів так званих "виборів" на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Відповідно до рішення РНБО від 14 травня 2020 року, яке було введено в дію президентським указом, з санкційного списку від 19 березня 2019 року №82 було виключено позиції 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 у додатку №1 та позиція 195 у додатку №2.
Так, відповідно до указу президента від 19 березня 2019 року №82, зазначені у додатку №1 позиції це:
Також з санкційного списку було виключено відомого російського бізнесмена Олексія Федоровича, а також ТОВ Науково-виробниче об’єднання "Ізолятор" в окупованому Донецьку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський продовжив дію санкцій щодо російських соціальних мереж "Вконтакте" і "Одноклассники" та інших російських сервісів, а також програмного забезпечення. Контроль за виконанням було покладено на РНБО.
Автор: Дмитро Левицький