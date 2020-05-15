ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський зняв санкції з шести організаторів "виборів" на Донбасі

Новини » Політика     15.05.2020 - 15:52
Зеленський зняв санкції з шести організаторів "виборів" на Донбасі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Також з-під санкцій був виведений російський бізнесмен

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 14 травня, підписав указ №184/2020 про рішення РНБО щодо застосування, скасування і внесення змін до санкцій. Цим указом було скасовано санкції з деяких організаторів так званих "виборів" на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідно до рішення РНБО від 14 травня 2020 року, яке було введено в дію президентським указом, з санкційного списку від 19 березня 2019 року №82 було виключено позиції 77, 180, 271, 276, 290, 381, 746 у додатку №1 та позиція 195 у додатку №2.

Так, відповідно до указу президента від 19 березня 2019 року №82, зазначені у додатку №1 позиції це:

  • Алессандра Муссоліні - громадянка Італії, була спостерігачем за так званими "виборами" в ОРДЛО;
  • Свєшнікова Валентина - жителька Алчевська, була секретарем "дільничної виборчої комісії № 13";
  • Лобода Тетяна - жителька Донецька, була головою "територіальної виборчої комісії № 141";
  • Бороздіна Галина - уродженка Житомирської області, була головою "територіальної виборчої комісії № 212";
  • Гур'єва Олена - колишня мешканка Харківської області, була головою "територіальної виборчої комісії №247";
  • Чеботарьова Наталія - жителька Донецька, була головою "дільничної виборчої комісії № 71".

Також з санкційного списку було виключено відомого російського бізнесмена Олексія Федоровича, а також ТОВ Науково-виробниче об’єднання "Ізолятор" в окупованому Донецьку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський продовжив дію санкцій щодо російських соціальних мереж "Вконтакте" і "Одноклассники" та інших російських сервісів, а також програмного забезпечення. Контроль за виконанням було покладено на РНБО.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Володимир ЗеленськийДонбасСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся