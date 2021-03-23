Зеленский снял санкции с двух россиян и бывшего "министра ДНР". Что о них известно

Так, исключены из списка физических лиц граждане РФ Алексей и Дмитрий Николаевич Ананьевы. Они экс-владельцы российского Промсвязьбанка. Санкции против них были введены 19 марта 2019 года сроком на три года.

Из перечня юридических лиц, против которых введены ограничительные меры, исключено российское акционерное общество "Башкирская содовая компания". Это крупнейший производитель соды в России. Она попала в санкционный список 20 мая 2020 года на три года.

Также исключили из санкционного списка бывшего министра угольной промышленности в так называемом "правительстве Донецкой народной республики" Игоря Ивакина. В январе прошлого года он добровольно перешел линию разграничения и сдался в руки украинской спецслужбы.

Он тогда дал показания о конкретных фактах непосредственной причастности России к процессу оккупации Донбасса.