Зеленский ввел санкции против российских хакеров из ГРУ
Украина наложила санкции на четырех россиян, которые считаются хакерами Главного разведывательного управления России. Соответствующий указ сегодня подписал президент Владимир Зеленский.
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
В списке санкций оказались Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников. Этим гражданам на три года запретили въезд на территорию Украины и заблокировали их активы.
Федеральное бюро расследований США считает Серебрякова старшим офицером ГРУ. По мнению западных спецслужб, он участвовал в серии хакерских атак и, возможно, руководил другими хакерскими мобильными группами. В частности, его подозревают в причастности к хакерской атаке в Рио-де-Жанейро во время проведения Олимпийских игр.
Моренца также называют офицером ГРУ. ФБР считает, что он отвечал за перевозку и подготовку оборудования для хакерских атак. Моренца подозревают в участии в попытках взлома Международного олимпийского комитета, WADA и Организации по запрещению химического оружия.
Сотников и Минин, которых также считают офицерами ГРУ, помогали Серебрякову и Моренцу в попытке взлома сети Организации по запрещению химического оружия в Гааге. В 2018 году их задержали и выслали из Нидерландов.
Напомним, в октябре 2020 года США обвинили шестерых офицеров ГРУ России в кибератаках по всему миру.
Также в октябре прошлого года Евросоюз решил ввести санкции против двух сотрудников ГРУ России. Их обвинили в причастности к кибератакам на немецкий Бундестаг.