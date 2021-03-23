ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский ввел санкции против российских хакеров из ГРУ

Новина українською → Киев, Вторник 23 марта 2021 22:03
Зеленский ввел санкции против российских хакеров из ГРУ Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина наложила санкции на четырех россиян, которые считаются хакерами Главного разведывательного управления России. Соответствующий указ сегодня подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

В списке санкций оказались Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников. Этим гражданам на три года запретили въезд на территорию Украины и заблокировали их активы.

Федеральное бюро расследований США считает Серебрякова старшим офицером ГРУ. По мнению западных спецслужб, он участвовал в серии хакерских атак и, возможно, руководил другими хакерскими мобильными группами. В частности, его подозревают в причастности к хакерской атаке в Рио-де-Жанейро во время проведения Олимпийских игр.

Моренца также называют офицером ГРУ. ФБР считает, что он отвечал за перевозку и подготовку оборудования для хакерских атак. Моренца подозревают в участии в попытках взлома Международного олимпийского комитета, WADA и Организации по запрещению химического оружия.

Сотников и Минин, которых также считают офицерами ГРУ, помогали Серебрякову и Моренцу в попытке взлома сети Организации по запрещению химического оружия в Гааге. В 2018 году их задержали и выслали из Нидерландов.

Напомним, в октябре 2020 года США обвинили шестерых офицеров ГРУ России в кибератаках по всему миру.

Также в октябре прошлого года Евросоюз решил ввести санкции против двух сотрудников ГРУ России. Их обвинили в причастности к кибератакам на немецкий Бундестаг.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Украина хакеры ГРУ Санкции
NEWS
Кулеба: конфликт на Донбассе можно завершить за неделю, если согласится Россия
Кулеба: конфликт на Донбассе можно завершить за неделю, если согласится Россия
DAILY
Фабрика правды. Как и для чего Украина создает Центр борьбы с фейками
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Фабрика правды. Как и для чего Украина создает Центр борьбы с фейками