Зеленський зняв санкції з двох росіян і колишнього "міністра ДНР". Що про них відомо

Так, вилучені зі списку фізичних осіб громадяни РФ Олексій і Дмитро Миколайович Ананьєви. Вони екс-власники російського Промсвязьбанку. Санкції проти них були введені 19 березня 2019 року строком на три роки.

З переліку юридичних осіб, проти яких введені обмежувальні заходи, виключено російське акціонерне товариство "Башкирська содова компанія". Це найбільший виробник соди в Росії. Вона потрапила в санкційний список 20 травня 2020 року на три роки.

Також виключили з санкційного списку колишнього міністра вугільної промисловості в так званому "уряді Донецької народної республіки" Ігоря Івакіна. У січні минулого року він добровільно перейшов лінію розмежування і здався в руки української спецслужби.

Він тоді дав свідчення про конкретні факти безпосередньої причетності Росії до процесу окупації Донбасу.