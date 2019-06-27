Зеленский на СНБО потребовал ответственности для участников схем в ОПК

Фото: Владимир Зеленский, СНБО (www.president.gov.ua)

Совещание в СНБО состоялось после обысков ГБР в Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание Совета национальной безопасности и обороны о ситуации в оборонно-промышленном комплексе. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

На заседании Зеленский заявил, что должна быть реакция правоохранительных органов по "хищению бюджетных средств в оборонно-промышленном комплексе". В частности Зеленский заявил, что те, кто воровал в армии, должны быть наказаны.

"Эти люди должны понести ответственность, а мы не должны ни в коем случае допустить повторения этого позора перед нашей армией", - сказал он.

Президент считает, что сфера оборонных закупок не реформирована и наименее прозрачна среди всех.

"Политики осваивали деньги на предприятиях, которыми они лично владели. Покрывали злоупотребления, сдерживали правоохранительные органы в расследовании таких нарушений. Это замкнутый круг, который мы должны разорвать", - сказал президент.

В совещании под председательством президента приняли участие генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генштаба - главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак, врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов и другие представители силовых ведомств.

Зеленский поручил участникам совещания в течение семи дней предоставить секретарю СНБО Александру Данилюку предложения по результатам сегодняшнего заседания.

Как сообщало РБК-Украина, 26 июня Государственное бюро расследований провело обыски по местам проживания должностных лиц Министерства обороны Украины.

Директор ГБР Роман Труба рассказал, что обыски у чиновников Минобороны проводились в рамках дела закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины. По словам Трубы, предварительная сумма ущерба, который был нанесен министерству результате завышения цен, составляет около 100 миллионов гривен.