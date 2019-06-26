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ГБР провело массовые обыски у чиновников Минобороны

Новости » Политика    26.06.2019 - 13:48
ГБР провело массовые обыски у чиновников Минобороны
Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

В связи с этим состоится брифинг директора ГБР

Государственное бюро расследований провело массовые обыски по местам проживания должностных лиц Министерства обороны Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГБР.

В связи с этим директор ГБР Роман Труба и директор Киевского территориального управления ГБР Руслан Марчук проведут сегодня брифинг в 16:00. Как говорится в заявлении ГБР, именно Марчук осуществляет досудебное расследование по этому производству.

Ранее СМИ писали об обысках у бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Юрия Бирюкова. Однако, не сообщалось, какой именно правоохранительный орган проводил обыски.

До этого следователи Государственного бюро расследований проводили обыски в Министерстве здравоохранения Украины по факту возможного присвоения государственных средств служащими министерства.

Напомним, сотрудники полиции и Генеральной прокуратуры проводили обыски в департаменте коммунальной собственности мэрии Одессы, а до этого правоохранители провели обыски во Львовской мэрии

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