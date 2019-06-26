Зеленский сменил врио главы Сумской ОГА

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Новым врио главы Сумской ОГА стала Ирина Купрейчик

Владимир Зеленский уволил временно исполняющего обязанности главы Сумской областной государственной администрации (ОГА) Вадима Акперова и назначил на эту должность Ирину Купрейчик. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы размещены на сайте президента.

Так, своим указом №455/2019 Зеленский уволил с должности врио Сумской облгосадминистрации Акперова и следующим указом №456/2019 назначил на эту должность Купрейчик.

Отметим, что Купрейчик с 2015 года занимала должность заместителя главы Сумской ОГА, а в 2012-2014 годах была народным депутатом от фракции "Батькивщина".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Акперова на должность врио Сумской облгосадминистрации 11 июня. Тогда Зеленский назначил сразу 12 временно исполняющих обязанности глав облгосадминистраций вместо уволенных накануне руководителей.

Как писало РБК-Украина, в тот же день Зеленский уволил главу Сумской ОГА Николая Клочко вместе с еще 14 руководителями областных госадминистраций. В частности, были уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской и Киевской ОГА.