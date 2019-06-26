Зеленський змінив т.в.о. глави Сумської ОДА

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Новим т.в.о. глави Сумської ОДА стала Ірина Купрейчик

Володимир Зеленський звільнив тимчасово виконуючого обов'язки глави Сумської обласної державної адміністрації (ОДА) Вадима Акперова та призначив на цю посаду Ірину Купрейчик. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази розміщені на сайті президента.

Так, своїм указом №455/2019 Зеленський звільнив з посади т.в.о. Сумської облдержадміністрації Акперова та наступним указом №456/2019 призначив на цю посаду Купрейчик.

Зазначимо, що Купрейчик з 2015 року обіймала посаду заступника глави Сумської ОДА, а в 2012-2014 роках була народним депутатом від фракції "Батьківщина".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Акперова на посаду т.в.о. Сумської облдержадміністрації 11 червня. Тоді Зеленський призначив відразу 12 тимчасово виконуючих обов'язки голів облдержадміністрацій замість звільнених напередодні керівників.

Як писало РБК-Україна, того ж дня Зеленський звільнив главу Сумської ОДА Миколу Клочка разом з ще 14 очільниками обласних держадміністрацій. Зокрема, були звільнені керівники Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Одеської, Полтавської, Миколаївської, Львівської та Київської ОДА.