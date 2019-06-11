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Зеленский назначил врио глав 12 областных госадминистраций

Новости » Общество    11.06.2019 - 16:35
Зеленский назначил врио глав 12 областных госадминистраций
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Сегодня Зеленский уволил 15 глав ОГА

Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав 12 областных государственных администраций вместо уволенных накануне руководителей. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Своими указами Зеленский назначил Наталью Романову врио главы ОГА в Черниговской области, Владимира Кальниченко - Хмельницкой ОГА, Вадима Акперова - Сумской ОГА, Ивана Крысака - Тернопольской ОГА, Вячеслава Боня - Николаевской ОГА, Ростислава Замлинского - Львовской ОГА, Сергея Коваленко - Кировоградской ОГА, Вячеслава Кучера - Киевской ОГА, Марию Савко - Ивано-Франковской ОГА, Еллу Слепян - Запорожской ОГА, Ивана Дурана - Закарпатской ОГА, Александра Киричука - Волынской ОГА.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций. В частности, были уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской ОГА.

Отметим, ранее Зеленский рассказал, как будет отбирать кандидатов на должности глав ОГА. Так, Зеленский заявил о намерении "провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые хотят позитивных изменений в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции".

 

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