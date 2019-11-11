Зеленский уволил Геруса

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Геруса с должности представителя президента в Кабинете министров. Об этом говорится в указе президента.

Как отмечается, Зеленский назначил на его место Алексея Перевезенцева.

"Уволить Геруса Андрея Михайловича с должности представителя президента Украины в Кабинете министров Украины", - говорится в указе.

Добавим, Алескей Перевезенцев был на должности госсекретаря Министерства экономразвития и торговли в Кабмине. Он также возглавлял юридический департамент МЭРТ и входил в набсовет Энергобанка, Укрэксимбанка, НАК Нафтогаз Украины и ОПЗ.

Отметим, что недавно Герус подрался с лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко. Полиция квалифицировала это как угрозу или насилие в отношении государственного деятеля.

Формальным поводом для конфликта стало якобы то, что Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что Верховная рада разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России. В инциденте участвовал также охранник Ляшко. Сам Герус назвал произошедшее провокацией.

В октябре стало известно, что Украина возобновила импорт электроэнергии из Российской Федерации.

Добавим, что Герус пробыл на посту представителя Зеленского в Кабмине полгода. Президент назначил его 22 мая. До этого Герус был советником Зеленского в вопросе энергетики.

Кроме этого, в конце октября в зале Верховной рады произошла потасовка между депутатами. В инциденте участвовали депутат от ОПЗЖ Николай Скорик, который плечом толкнул Николая Тищенко из СН. Представители фракции "Слуга народа" пытались успокоить Скорика, чтобы не допустить драки.