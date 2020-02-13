Зеленский сменил состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны, введя туда нового главу Офиса президента Андрея Ермака. Об этом говорится в указе главы государства.

Вместе с тем, президент вывел из состава СНБО бывшего главу ОП Андрея Богдана.

"1) ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Ермака Андрея Борисовича - руководителя Офиса президента Украины; 2) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Богдан", - йдеится в указе.

Андрей Борисович Ермак - киевлянин, родился 21 ноября 1971 года. Высшее образование получил в Институте международных отношений КНУ им. Т. Шевченко (магистр международного частного права).

С 1995 года занимался адвокатской деятельностью. Является членом Международной ассоциации юристов IBA, член Ассоциации юристов Украины.

Будучи в должности помощника главы государства, Андрей Ермак провел встречу с адвокатом президента США Рудольфо Джулиани. В качестве представителя Зеленского Ермак вместе в главой МИД Пристайко участвовал в переговорах "нормандской четверки" в сентябре 2019 Возглавлял координационную группу по обмену пленными.

Напомним, Зеленский сменил главу Офиса президента. Несколько дней назад он уволил Андрея Богдана и поставил на его место своего советника Андрея Ермака.

Последний уже провел брифинг и заявил, что новый Офис президента будет гарантом свободы слова и независимости СМИ в нашей стране. Ермак пообещал, что коммуникации Офиса президента будут на более высоком уровне.