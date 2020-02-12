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Ермак: ОП будет гарантом свободы слова и независимости медиа в Украине

Новости » Политика     12.02.2020 - 10:48
Ермак: ОП будет гарантом свободы слова и независимости медиа в Украине
Фото: Андрей Ермак (mewos.in.ua)

Ермак заявил, что без медиа государство не может стать лучше

Офис президента будет гарантом свободы слова и независимости медиа в нашей стране. Об этом заявил новый глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Ермак пообещал, что коммуникации Офиса президента будут на более высоком уровне.

"Мы признаем, что есть многое, что нужно сделать со стороны коммуникаций. Вы увидите, что коммуникации Офиса президента будут на более высоком уровне", - заявил он.

Напомним, Андрей Ермак возглавил Офис президента вместо Андрея Богдана. До этого он занимал должность помощника президента Украины.

РБК-Украина писало, что вчера Зеленский также подписал указ об увольнении Андрея Богдана с должности главы ОП. На данный момент сам Богдан свою отставку не прокомментировал.

Напомним, Богдан написал заявление об отставке еще в августе, информацию подтверждал лично Зеленский. В итоге новости об отставке оказались фейком. Слухи подогревались на фоне скандалов, связанных с влиянием олигарха Игоря Коломойского на президента через главу Офиса президента.

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Новости Украины Андрей ЕрмакОфис президента
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