ru
ua

Зеленський змінив склад РНБО

Новини » Політика   

Зеленський ввів до персонального складу РНБО Андрія Єрмака

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки та оборони, ввівши туди нового главу Офісу президента Андрія Єрмака. Про це йдеться в указі глави держави.

Разом з тим, президент вивів зі складу РНБО колишнього главу ОП Андрія Богдана.

"1) увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Єрмака Андрія Борисовича - керівника Офісу президента України; 2) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А.Богдана", - йдеится в указі.

Андрій Борисович Єрмак - киянин, народився 21 листопада 1971 року. Вищу освіту здобув в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Т.Г. Шевченка (магістр міжнародного приватного права).

З 1995 року займався адвокатською діяльністю. Є членом Міжнародної асоціації юристів IBA, член Асоціації правників України.

Будучи на посаді помічника глави держави, Андрій Єрмак провів зустріч з адвокатом президента США Рудольфо Джуліані. В якості представника Зеленського Єрмак разом в главою МЗС Пристайко брав участь в переговорах "нормандської четвірки" у вересні 2019. Очолював координаційну групу з обміну полоненими.

Нагадаємо, Зеленський змінив главу Офісу президента. Декілька днів тому він звільнив Андрія Богдана і поставив на його місце свого радника Андрія Єрмака.

Останній вже провів брифінг і заявив, що новий Офіс президента буде гарантом свободи слова та незалежності медіа в нашій країні. Єрмак пообіцяв, що комунікації Офісу президента будуть на більш високому рівні.

Через непогоду в Україні знеструмлено більше 200 населених пункти Пристайко: Італія запевнила Україну у підтримці в протистоянні агресії РФ
Читати всі новини