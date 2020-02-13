Зеленський змінив склад РНБО

Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки та оборони, ввівши туди нового главу Офісу президента Андрія Єрмака. Про це йдеться в указі глави держави.

Разом з тим, президент вивів зі складу РНБО колишнього главу ОП Андрія Богдана.

"1) увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Єрмака Андрія Борисовича - керівника Офісу президента України; 2) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А.Богдана", - йдеится в указі.

Андрій Борисович Єрмак - киянин, народився 21 листопада 1971 року. Вищу освіту здобув в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Т.Г. Шевченка (магістр міжнародного приватного права).

З 1995 року займався адвокатською діяльністю. Є членом Міжнародної асоціації юристів IBA, член Асоціації правників України.

Будучи на посаді помічника глави держави, Андрій Єрмак провів зустріч з адвокатом президента США Рудольфо Джуліані. В якості представника Зеленського Єрмак разом в главою МЗС Пристайко брав участь в переговорах "нормандської четвірки" у вересні 2019. Очолював координаційну групу з обміну полоненими.

Нагадаємо, Зеленський змінив главу Офісу президента. Декілька днів тому він звільнив Андрія Богдана і поставив на його місце свого радника Андрія Єрмака.

Останній вже провів брифінг і заявив, що новий Офіс президента буде гарантом свободи слова та незалежності медіа в нашій країні. Єрмак пообіцяв, що комунікації Офісу президента будуть на більш високому рівні.