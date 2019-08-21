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Зеленський змінив склад комісії з помилувань

Новини » Політика    21.08.2019 - 18:23
Зеленський змінив склад комісії з помилувань
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

В новий склад комісії увійшли 9 осіб

Президент України Володимир Зеленський змінив склад комісії з питань помилування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.

Новим головою комісії став Олексій Дніпров, який є керівником апарату офісу президента України. Також до складу увійшли: Олександр Павличенко, Іван Пуховець, Юрій Білоусов, Олександр Крикушенко, Іван Ліщина, Олександр Марченко, Андрій Сухоруков.

Зеленський змінив склад комісії з помилувань

Зазначимо, можливо, зміна складу комісії пов'язана, зокрема, з підготовкою великого обміну ув'язненими між Україною і Російською Федерацією.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що українських політв'язнів і моряків можуть звільнити до кінця літа. За інформацією російських ЗМІ обмін знаходиться на фінальній стадії.

Також заяву про можливе обмін полоненими між Україною і Росією заявив директор російського Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, наближений до помічника президента РФ Владислава Суркова. За його словами обмін може відбутися в найближчі тижні.

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