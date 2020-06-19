Зеленский сменил руководство Госуправления делами

Фото: Офис президента (РБК-Украина)

Врио ГУД стал Игорь Лысый

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Борзова с должности руководителя Государственного управления делами (ГУД). Временно исполнять обязанности главы ГУД будет Игорь Лысый.

Соответствующие указы об увольнении Борзова и назначения Лысого опубликованы на сайте президента.

Отметим, Лысый до этого занимал должность заместителя руководителя ГУД.

Игорь Лысый также работал директором завода продтоваров в Каменце-Подольском, первым заммэра Каменец-Подольского, главой правления Крымской фруктовой компании.

Кроме того, в 2014 Лысого назначили генеральным директором ГП "Международный детский центр Артек".

Напомним, уволенного Сергея Борзова Зеленский назначил новым главой Винницкой областной государственной администрации.

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Автор: Роман Калиниченко