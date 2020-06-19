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Зеленский сменил главу Винницкой ОГА

Новости » Политика     19.06.2020 - 14:02
Зеленский сменил главу Винницкой ОГА
Фото: Сергей Борзов (facebook.com)

Новым главой Винницкой ОГА стал Сергей Борзов

Президент Украины назначил Сергея Борзова главой Винницкой областной государственной администрации. До него эту должность занимал Владислав Скальский.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

В указе говорится "назначить Борзова Сергея Сергеевича главой Винницкой областной государственной администрации".

Также на сайте ОП опубликован указ об увольнении с этой должности Скальского.

Добавим, Борзов родился в Виннице, учился в 35-й школе, окончил Винницкий педагогический университет.

До назначения на должность в госслужбе был частным предпринимателем. До назначения главой Винницкой ОГА занимал должность руководителя Государственного управления делами.

Напомним, предыдущий глава Винницкой области Владислав Скальский занимал эту должность 10 месяцев

Отметим, вчера Владимир Зеленский назначил Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийВинницкая область
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