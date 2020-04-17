ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский сменил посла Украины в Пакистане

Новости » Политика     17.04.2020 - 16:52
Зеленский сменил посла Украины в Пакистане
Фото: владимир Зеленский (РБК-Украина)

Новым послом Украины в Пакистане стал Маркиян Чучук

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Лакомова с должности посла Украины в Пакистане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в пятницу, 17 апреля.

"Уволить Лакомова Владимира Ивановича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Исламской Республике Пакистан", - говорится в указе №148/2020.

В свою очередь, указом №149/2020 Зеленский назначил послом в Пакистане Маркияна Чучука.

"Назначить Чучука Маркиана Евгеньевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Исламской Республике Пакистан", - говорится в указе.

Напомним, 14 апреля Владимир Зеленский подписал указы, которыми назначил новых чрезвычайных послов Украины в Марокко, Японии, Узбекистане и Южно-Африканской республике.

Кроме того, 13 апреля Владимир Зеленский назначил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Албания. Ним стал Владимир Шкуров.

У Зеленского заявили, что пик COVID-19 в Украине еще не наступил У Зеленского не хотят коалиции с другими политсилами
Новости Украины Владимир Зеленскийпосол
News
On Top