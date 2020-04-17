Зеленский сменил посла Украины в Пакистане

Фото: владимир Зеленский (РБК-Украина)

Новым послом Украины в Пакистане стал Маркиян Чучук

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Лакомова с должности посла Украины в Пакистане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в пятницу, 17 апреля.

"Уволить Лакомова Владимира Ивановича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Исламской Республике Пакистан", - говорится в указе №148/2020.

В свою очередь, указом №149/2020 Зеленский назначил послом в Пакистане Маркияна Чучука.

"Назначить Чучука Маркиана Евгеньевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Исламской Республике Пакистан", - говорится в указе.

Напомним, 14 апреля Владимир Зеленский подписал указы, которыми назначил новых чрезвычайных послов Украины в Марокко, Японии, Узбекистане и Южно-Африканской республике.

Кроме того, 13 апреля Владимир Зеленский назначил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Албания. Ним стал Владимир Шкуров.