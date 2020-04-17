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Зеленський змінив посла України в Пакистані

Новини » Політика     17.04.2020 - 16:52
Зеленський змінив посла України в Пакистані
Фото: володимир Зеленський (РБК-Україна)

Новим послом України в Пакистані став Маркіян Чучук

Президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Лакомова з посади посла України в Пакистані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у п'ятницю, 17 квітня.

"Звільнити Лакомова Володимира Івановича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Ісламській Республіці Пакистан", - йдеться в указі №148/2020.

У свою чергу, указом №149/2020 Зеленський призначив послом в Пакистані Маркіяна Чучука.

"Призначити Чучука Маркіяна Євгеновича надзвичайним і повноважним послом України в Ісламській Республіці Пакистан", - йдеться в указі.

Нагадаємо, 14 квітня Володимир Зеленський підписав укази, якими призначив нових надзвичайних послів України в Марокко, Японії, Узбекистані та Південно-Африканській республіці.

Крім того, 13 квітня Володимир Зеленський призначив надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Албанія. Ним став Володимир Шкуров.

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