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Зеленский сменил посла в Польше

Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности украинского посла в Польше. На этом посту Дещица работал с 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

При этом указом №44/2022 глава государства назначил нового главу диппредставительства Украины в Польше. Им стал Василий Зварич.

"Назначить Зварича Василия Богдановича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Польша", - говорится в документе.

Отметим, что до этого Зварич занимал должность директора Второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины, а перед тем долгое время был заместителем директора Департамента информационной политики МИД.

Напомним, 21 января Зеленский назначил Анатолия Петренко новым послом Украины в Саудовской Аравии.

Кроме того, 14 января Зеленский назначил Петра Бешту новым послом Украины в Литве.

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Владимир ЗеленскийПольша